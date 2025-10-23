На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ЮНЕСКО осудила убийство российского военкора

Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийство российского военкора Зуева
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российского военного корреспондента Ивана Зуева в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике организации.

«Я осуждаю убийство Ивана Зуева и призываю к расследованию обстоятельств этого преступления. Я вновь призываю соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая единогласно принятую в 2015 году резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала как гражданских лиц в условиях конфликта», — говорится в тексте.

16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в зоне СВО в результате удара беспилотника. Вместе с ним находился журналист Юрий Войткевич, который получил серьезные ранения и был госпитализирован. В медиагруппе «Россия сегодня» подтвердили гибель коллеги и выразили соболезнования его близким. Российские власти заявили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.

Ранее МИД потребовал от международных организаций отреагировать на убийство Зуева.

