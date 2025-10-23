Глава ЮНЕСКО осудила убийство российского военкора

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российского военного корреспондента Ивана Зуева в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике организации.

«Я осуждаю убийство Ивана Зуева и призываю к расследованию обстоятельств этого преступления. Я вновь призываю соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая единогласно принятую в 2015 году резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала как гражданских лиц в условиях конфликта», — говорится в тексте.

16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в зоне СВО в результате удара беспилотника. Вместе с ним находился журналист Юрий Войткевич, который получил серьезные ранения и был госпитализирован. В медиагруппе «Россия сегодня» подтвердили гибель коллеги и выразили соболезнования его близким. Российские власти заявили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.

Ранее МИД потребовал от международных организаций отреагировать на убийство Зуева.