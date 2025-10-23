В Белгородской области раскрыли мошенничество со справками для призывников

ФСБ задержала сотрудников военкомата под Белгородом по делу о подделке справок

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Белгородской области сотрудников военного комиссариата по Алексеевскому округу и Красненскому району, а также местных врачей по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, мошенники за деньги подделывали медицинские заключения для призывников, чтобы те смогли избежать прохождения военной службы. Силовики выявили как минимум 15 человек, воспользовавшихся этой «услугой».

На преступников завели уголовное дело по факту получения взяток, им грозит до 12 лет тюрьмы.

В начале октября сообщалось, что телефонные мошенники стали звонить гражданам под видом работников военных комиссариатов, якобы для уточнения наличия электронной повестки.

Злоумышленники спрашивают свою потенциальную жертву о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа.

Ранее ФСБ сообщила о задержании мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае.