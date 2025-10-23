Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело политика Гозмана

Второй западный окружной военный суд 11 ноября начнет заочно рассматривать уголовное дело политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об оправдании терроризма. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе инстанции.

«Судебное заседание назначено на 11 ноября 2025 года в 10:00», — уточнил источник.

30 сентября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Леонида Гозмана. Ему вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

По данным следствия, находясь за пределами России, Гозман дал интервью зарубежному изданию. Оно транслировалось в прямом эфире на одном из видеохостингов и было доступно неограниченному числу зрителей. В его высказываниях, как установили специалисты, содержались признаки пропаганды терроризма и призывов к террористической деятельности на территории РФ.

