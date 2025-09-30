Прокуратура направила в суд дело против Леонида Гозмана за оправдание терроризма

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гозману вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). По данным следствия, находясь за пределами России, Гозман дал интервью зарубежному изданию. Оно транслировалось в прямом эфире на одном из видеохостингов и было доступно неограниченному числу зрителей. В его высказываниях, как установили специалисты, содержались признаки пропаганды терроризма и призывов к террористической деятельности на территории РФ.

Уточняется, что уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Рассмотрение пройдет в общем порядке без участия подсудимого, который объявлен в розыск. В отношении Гозмана ранее заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июле прошлого года суд назначил Гозману наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев по делу о распространении фейков о российской армии. Поводом стали тексты политика в социальных сетях с намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче.

19 сентября текущего года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Гозмана по делу об оправдании терроризма.

Ранее в Хабаровске 18-летний местный житель получил срок за призывы к терроризму.