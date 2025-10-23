На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Резиденцию Жириновского в Москве выставили на продажу

Mash: в Москве продают резиденцию Жириновского за 800 млн рублей
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

В Москве на продажу выставили резиденцию, которую СМИ называют личным домом основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, объект оценили в 800 млн рублей. Лот появился на одном из сайтов недвижимости.

Комплекс находится в Кузьминках и занимает более 5 тыс. кв. м. Внутри помещения выдержаны в стилистике 90-х годов: массивная мебель, ковры и объёмные кожаные диваны. Территория включает четыре корпуса примерно по 500 кв. м каждый, парковку на 50 автомобилей и участок с голубыми елями. Земля находится в аренде до 2052 года, вся территория оборудована камерами наблюдения.

Mash уточнил, что объект долгие годы считался закрытой резиденцией Владимира Жириновского: журналистов и посторонних сюда не допускали, а охрана, по словам местных жителей, работала круглосуточно и даже использовала громкоговорители, чтобы отгонять любопытных прохожих. Возле особняка некоторое время по-прежнему видели представительские автомобили, однако летом 2025 года охрана пропала, а внутри появились признаки ремонта.

По документам недвижимость принадлежала совхозу имени Горького. Эта структура, в свою очередь, связана с семьей Сергея Абельцева — ближайшего соратника Жириновского, которого врестовали в июле 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что в интернете распродают элитную мебель основателя нефтекомпании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом).

