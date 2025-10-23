Россиянин подал в суд на магазин из-за 15 рублей и потратил 40 тысяч

RT: россиянин подал в суд на магазин из-за 15 рублей, проиграл и заплатил 40 тыс.

Житель Липецкой области подал в суд на магазин из-за 15 рублей, но проиграл и потратил 40 000 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Отмечается, что на кассе мужчина обнаружил разницу в цене на напиток с той, что указана на ценнике. На витрине товар был на 15 рублей дешевле. Покупателю объяснили, что цена на 15 рублей меньше действительна лишь по скидке, и предложили применить скидочную карту другого клиента.

Мужчина купил напиток по цене без скидки, сфотографировал ценник и обратился в суд, который постановил, что мужчина злоупотребил законом «О защите прав потребителей».

Покупатель проиграл и его обязали оплатить судебные издержки в размере 40 тысяч рублей.

«Указанное свидетельствует о явном злоупотреблении истцом своим правом, предоставленным ему законом России «О защите прав потребителей», что, в соответствии со ст. 10 ГК России, недопустимо», — говорится в заявлении суда.

15 октября Юрист Алла Георгиева сообщила, что потребители могут потребовать возврата денег в случае задержки доставки еды, поскольку ее должны привозить в оговоренные сроки.

Если этого не происходит, клиент может отказаться от доставки, поскольку блюдо потеряло актуальность, особенно если оно остыло.

