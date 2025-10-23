На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин подал в суд на магазин из-за 15 рублей и потратил 40 тысяч

RT: россиянин подал в суд на магазин из-за 15 рублей, проиграл и заплатил 40 тыс.
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Липецкой области подал в суд на магазин из-за 15 рублей, но проиграл и потратил 40 000 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Отмечается, что на кассе мужчина обнаружил разницу в цене на напиток с той, что указана на ценнике. На витрине товар был на 15 рублей дешевле. Покупателю объяснили, что цена на 15 рублей меньше действительна лишь по скидке, и предложили применить скидочную карту другого клиента.

Мужчина купил напиток по цене без скидки, сфотографировал ценник и обратился в суд, который постановил, что мужчина злоупотребил законом «О защите прав потребителей».

Покупатель проиграл и его обязали оплатить судебные издержки в размере 40 тысяч рублей.

«Указанное свидетельствует о явном злоупотреблении истцом своим правом, предоставленным ему законом России «О защите прав потребителей», что, в соответствии со ст. 10 ГК России, недопустимо», — говорится в заявлении суда.

15 октября Юрист Алла Георгиева сообщила, что потребители могут потребовать возврата денег в случае задержки доставки еды, поскольку ее должны привозить в оговоренные сроки.

Если этого не происходит, клиент может отказаться от доставки, поскольку блюдо потеряло актуальность, особенно если оно остыло.

Ранее аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами