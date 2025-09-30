На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Аналитик Замалеева: банки могут отказать в досрочном снятии денег со вклада
close
Артем Житенев/РИА «Новости»

Российские банки могут отказать в снятии средств со вклада по ряду причин, не все они являются нарушением со стороны клиента. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По словам эксперта, чаще всего задержки в выдаче денежных средств связаны с условиями договора, а именно с новым типом депозитов — безотзывными вкладами, которые не позволяют снять деньги до окончания срока действия договора. Кроме того, причиной блокировки или задержки могут стать требования законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

«Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно читать договор перед открытием вклада. <...> Держите деньги не только в одном банке или только во вкладах. Это снижает риски», — сказала аналитик.

По данным газеты «Известия», некоторые крупные банки в РФ не держат обещания сохранить повышенные ставки по вкладам. Российские банки снижают ставки по вкладам раньше, чем обещалось при его открытии. Такие шаги незаконны и в случае, если срок и ставка были прописаны в договоре, и в случае, если устные обещания консультантов не выполняются.

До этого сообщалось, что семь из двадцати крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам. Это связано со снижением ключевой ставки.

Ранее экономист оценил, на сколько упадут ставки по вкладам после решения ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами