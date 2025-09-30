Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Российские банки могут отказать в снятии средств со вклада по ряду причин, не все они являются нарушением со стороны клиента. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По словам эксперта, чаще всего задержки в выдаче денежных средств связаны с условиями договора, а именно с новым типом депозитов — безотзывными вкладами, которые не позволяют снять деньги до окончания срока действия договора. Кроме того, причиной блокировки или задержки могут стать требования законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

«Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно читать договор перед открытием вклада. <...> Держите деньги не только в одном банке или только во вкладах. Это снижает риски», — сказала аналитик.

По данным газеты «Известия», некоторые крупные банки в РФ не держат обещания сохранить повышенные ставки по вкладам. Российские банки снижают ставки по вкладам раньше, чем обещалось при его открытии. Такие шаги незаконны и в случае, если срок и ставка были прописаны в договоре, и в случае, если устные обещания консультантов не выполняются.

До этого сообщалось, что семь из двадцати крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам. Это связано со снижением ключевой ставки.

