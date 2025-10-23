В РФ осудили сотрудников ГУР Украины, пытавшихся похитить ребенка

Суд в Калининграде лишил двух сотрудников ГУР Украины свободы на 15 и 16 лет

Калининградский областной суд приговорил двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины к 15 и 16 годам лишения свободы, признав их виновными в шпионаже и попытке похищения ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

По данным агентства, всего в отношении граждан Украины возбудили уголовное дело по трем статьям. Речь идет о незаконном пересечении границы, шпионаже и попытке похищения человека.

«Суд установил, что по заданию иностранной разведки 25-летний М. и 41-летний К. собрали сведения о защищенности российско-литовского участка государственной границы», — рассказала источник.

Она добавила, что первого подсудимого приговорили к 16 годам лишения свободы, второго — к 15 годам. Известно, что фигуранты незаконно пересекли границу, чтобы похитить ребенка одного из них.

22 октября Саратовский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за передачу украинским специальным службам данных о стратегических объектах в РФ. Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Ранее суд в Москве вынес приговор фигуранту дела о шпионаже в пользу украинских войск.