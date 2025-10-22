На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин сел на 15 лет за слив данных о ВС РФ спецслужбам Украины

В Саратове суд вынес приговор мужчине, передававшему Киеву данные о ВС РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Саратовский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя А. Д. Шурыгина к 15 годам лишения свободы за госизмену в пользу Украины. Информация об этом появилась на сайте инстанции.

По данным следствия, в январе-мае 2025 года Шурыгин переписывался с сотрудниками украинских спецслужб, передавая им данные о стратегических объектах РФ. Кроме того, он проверял достоверность информации об адресе проживания одного из российских солдат и искал себе подельников.

Срок по делу мужчина будет отбывает в колонии строгого режима.

До этого ФСБ показала кадры задержания мужчины в Амурской области, который передавал спецслужбам Украины о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации.

Ранее стало известно количество осужденных в России за госизмену и шпионаж за полгода.

