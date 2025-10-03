На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве вынес приговор шпиону ВСУ

Жителя Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за шпионаж для ВСУ
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Мелитополя за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных для атаки на военно-гражданскую администрацию Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Запорожской области.

«Южным окружным военным судом за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима гражданин Украины Гершон Владислав Леонидович, 1998 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант, состоя в террористическое сообществе, передавал кураторам информацию о дислокации и передвижении ВС РФ. В результате шпионажа ВСУ удалось нанести ракетно-бомбовый удар по Мелитополю в марте 2023. Дело фигуранта проходило по статье 276 (шпионаж), а также по части 2 статьи 205 (террористический акт) и части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

До этого Верховный суд Крыма приговорил жителя ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд установил, что в период с февраля по июль 2022 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, через мессенджер вступил в контакт с представителем СБУ и заявил о готовности содействовать деятельности, направленной против России.

Ранее жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами