Суд в Москве вынес приговор шпиону ВСУ

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Мелитополя за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных для атаки на военно-гражданскую администрацию Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Запорожской области.

«Южным окружным военным судом за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима гражданин Украины Гершон Владислав Леонидович, 1998 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант, состоя в террористическое сообществе, передавал кураторам информацию о дислокации и передвижении ВС РФ. В результате шпионажа ВСУ удалось нанести ракетно-бомбовый удар по Мелитополю в марте 2023. Дело фигуранта проходило по статье 276 (шпионаж), а также по части 2 статьи 205 (террористический акт) и части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

До этого Верховный суд Крыма приговорил жителя ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд установил, что в период с февраля по июль 2022 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, через мессенджер вступил в контакт с представителем СБУ и заявил о готовности содействовать деятельности, направленной против России.

Ранее жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке.