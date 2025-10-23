На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие прописки

Депутат Колунов: жить без прописки можно у родственников в другом регионе
Юлия Честнова/РИА Новости

Проживание в съемной квартире в другом регионе без регистрации более трех месяцев грозит штрафами до 5 тыс. рублей как самому жильцу, так и арендодателю. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, регистрация может быть постоянной — по месту жительства, и временной — по месту пребывания, которая оформляется, если гражданин уезжает из региона прописки на срок более 90 дней.

В случае отсутствия временной регистрации при съеме жилья административную ответственность понесут как проживающий, так и владелец помещения. Кроме того, для юридических лиц штраф будет гораздо выше — до 800 тыс. рублей.

«Подчеркну, что от штрафа за отсутствие прописки освобождены те, кто приехал в другой регион к близким родственникам», — заявил Колунов.

Депутат отметил, что данный аспект затрагивает только близких родственников, включая родителей, дедушек, бабушек. При этом человеку будет необходимо доказать факт родства.

До этого сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который установит запрет на изъятие банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке.

Автор инициативы, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал, что запрет на изъятие жилья будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости — это позволит избежать злоупотреблений и защитит банки от очевидных мошеннических схем.

Ранее в РФ предложили проводить обязательную правовую экспертизу перед продажей жилья.

