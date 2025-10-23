На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как распознать синдром Кабуки у ребенка

Врач Морозова: синдром Кабуки у ребенка можно распознать по лицу
Shutterstock/FOTODOM

На синдром Кабуки у ребенка могут указывать мышечная слабость, задержка речевого и психомоторного развития, пороки сердца, а также характерные черты лица. Об этом в интервью РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

К слову, как писала газета «Известия», в Сеченовском Университете успешно применяется комплексная методика, которая позволяет диагностировать и спрогнозировать развитие врожденной аниридии — редкого генетического заболевания, вовремя выявив которое, можно предотвратить серьезные осложнения, зачастую ведущие к слепоте.

«Симптомы синдрома Кабуки у разных детей могут отличаться, но обычно врачи обращают внимание на следующие признаки: у ребенка специфические черты лица — вытянутые глаза с выворотом нижнего века, аркообразные брови с редкими концами, уплощенная переносица, крупные уши с мягкими вытянутыми мочками», — рассказала Морозова.

Она подчеркнула, что чем раньше удастся распознать заболевание, тем больше шансов вовремя подключить необходимых специалистов.

23 октября во всем мире отмечается День осведомленности о синдроме Кабуки. Это генетическое заболевание считается одним из самых редких. При нем черты лица больного начинают напоминать грим актеров японского театра кабуки — миндалевидные глаза, широкая переносица, приплюснутый нос, высоко поднятые брови, оттопыренные уши. Впервые заболевание описали японские врачи в 1981-м, а мутацию, вызывающую синдром Кабуки, выявили в одном из генов в 2010-м.

Ранее врач перечислил скрытые симптомы сердечной недостаточности.

