В Челябинской области ликвидировали пожар на предприятии, где произошел взрыв

Текслер: спасатели потушили пожар на предприятии в Копейске

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, начавшийся после взрыва на территории предприятия в Копейске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Челябинской области Александр Текслер.

«Пожар ликвидирован», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время специалисты обследуют место происшествия. Для разбора завалов была вызвана группировка Уральского учебного спасательного центра.

Взрыв на промышленном предприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. Как рассказал Текслер, угрозы для жителей города и гражданских объектов отсутствовали. На место происшествия прибыли сотрудники всех оперативных служб, была развернута работа штаба.

Предварительно, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Информация об атаке беспилотного летательного аппарата не подтвердилась.

По последним данным, после ЧП пяти гражданам потребовалась госпитализация. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще 10 человек спасти не удалось. Сейчас на территории предприятия продолжаются поисковые работы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом в Копейске.