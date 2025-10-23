Врач рассказала о формировании «никотинового лица» из-за курения

Курение может привести к формированию «никотинового лица», когда кожа тускнеет, усиливаются морщины, хуже заживают воспаления. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Екатерина Лебедева.

«Первое, что замечают пациентки, — землистый оттенок и потеря сияния. У курильщиц нарушены микроциркуляция и оксигенация кожи, поэтому обычные кремы «не берут». Нужна более грамотная система ухода и защита от солнца круглый год», — отметила эксперт.

По ее словам, уже через несколько недель после отказа от вредной привычки пациенты могут заметить улучшение тона и фактуры кожи, через год — эффект омоложения. Чтобы поддержать состояние кожи, Лебедева советует вместо сигарет пить воду, использовать жевательную резинку или мятные леденцы, совершать мини-прогулку или дышать по принципу «4-7-8» (вдох 4 счета, задержка 7, выдох 8).

Нарколог, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков Яков Маршак до этого говорил, что для избавления от никотиновой зависимости важно комплексно работать с физиологическим и эмоциональным состоянием человека. Он отметил, что зачастую курение выступает в роли быстрого способа для получения удовлетворения, когда возникает эмоциональный дискомфорт. Чтобы работать с этим, важно найти причины этого состояния и скорректировать систему самоощущения, подчеркнул эксперт. По его словам, справиться с этим самостоятельно может быть сложно.

