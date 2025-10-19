Ученый назвал привычки, которые разрушают здоровье костей

Строгие диеты, алкоголь и курение ведут к недостатку в организме кальция и витамина D — ключевых элементов для поддержания прочности скелета. Со временем такой дефицит провоцирует снижение костной массы и повышает риск развития остеопороза. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политеха (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

«Никотин и смолы не просто нарушают работу нервной системы, делая человека более уязвимым к стрессу, но и ухудшают кровоснабжение костной ткани, замедляя процессы ее естественного обновления. Это постепенно приводит к нарушению баланса между разрушением и восстановлением костей, делая их хрупкими даже при незначительных нагрузках», — объяснил эксперт.

Алкоголь, особенно при регулярном употреблении, мешает усвоению витамина D и нарушает баланс кальция в организме. Также ученый предупредил, что строгие диеты или полное исключение молочных продуктов и жиров также снижают поступление этих веществ с пищей.

«Критически важную роль в усвоении кальция играет витамин D, без которого невозможно построение и обновление костной ткани. Он действует как регулятор, обеспечивающий всасывание микроэлемента в кишечнике и его правильное распределение в организме», — уточнил ученый.

При этом, как подчеркивает Литвинов, даже прием витаминов и добавок не способен полностью компенсировать ущерб. Для эффективного лечения остеопороза нужен комплексный подход: отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.

Отмечается, что для укрепления костей предпочтительны тренировки, которые создают кратковременное интенсивное напряжение. К ним относятся силовые тренировки с отягощениями и функциональные – приседания и выпады. Также необходимо практиковать скандинавскую ходьбу, бег и подъем по ступенькам. Такие виды физической активности активируют остеобласты — клетки, которые формируют новую костную ткань, повышая ее плотность и прочность.

