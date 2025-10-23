Россиянам рассказали, как разносить тесную обувь

Новые тесные туфли можно немного размягчить, если смочить спиртом, надеть на хлопчатобумажный носок и поносить в течение нескольких часов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, можно ополоснуть обувь кипятком и сразу же надеть, чтобы кожа размягчилась и растянулась по ноге. Еще один способ — набить тесную пару обуви влажной газетной бумагой и оставьте до высыхания при комнатной температуре. Специалисты отметили, что в магазинах можно приобрести специальные спреи или пенки для растяжки натуральных материалов.

«Чтобы смягчить долго не ношеную обувь, смажьте ее касторовым маслом. Можно использовать любое другое растительное масло или вазелин. Спустя несколько часов после обработки обувь нужно почистить», — добавили в сообщении.

Врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой до этого говорил, что неправильный выбор обуви грозит развитием проблем со стопами и суставами. Он отметил, что опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге.

