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Названы самые распространенные схемы обмана на рынке арендного жилья

Риелтор Бендриков: мошенники публикуют фейковые предложения об аренде жилья
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Сдача квартиры в аренду третьими лицами является одной из самых распространенных схем обмана на рынке арендного жилья. Об этом «Москве 24» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, это касается случаев, когда хозяина якобы нет в городе и квартиру показывает другой человек, который получает деньги и пропадает. Настоящий собственник при этом может выселить из своего жилья человека, который передал средства не тому владельцу. Чтобы этого избежать, стоит проверять паспорт хозяина квартиры и попросить продемонстрировать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, в интернете могут публиковать фейковые объявления об аренде жилья по небольшой стоимости. Арендатору при этом могут предлагать поделиться контактами собственника жилья за доплату в размере 10–15 тыс. рублей. Мошенники также могут говорить, что интересующее жилье уже занято и предлагать продиктовать номер, чтобы оповестить арендатора, если найдется другая квартира. Данные после этого внесу в базу, и человеку начнут звонить и навязывать различные услуги.

«Такие мошеннические агентства выдает то, что их аккаунт в Сети создан недавно. Или то, что на странице размещено всего одно-два объявления», — отметил Бендриков.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина до этого рассказала «Газете.Ru», что съемные квартиры в России подорожают на 10–15% в августе 2025 года по сравнению с июлем, если ситуация в экономике останется стабильной, а спрос на аренду продолжит расти.

Ранее был назван средний бюджет аренды квартиры в России.

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