Более трети россиян хотят отказаться от сборов на подарки коллегам

Более трети (35%) россиян выразили готовность полностью отказаться от традиции сбора денег на корпоративные подарки. Это показало исследование Мегамаркета и медиахолдинга Rambler&Co, в котором приняли участие около 132 тыс. интернет-пользователей. С его результатами ознакомилась «Москва 24».

По мнению многих, более искренней альтернативой стали бы личное поздравление или совместный праздник. 61% опрошенных ответили, что хотели бы получить деньги или общий опыт вместо презента. Согласно исследованию, 36% россиян тратят на подарки коллегам не более 500 рублей, 33% — до 1 тыс. рублей, 17% — 1-2 тыс.

«Россияне все более осознанно подходят к выбору: вместо дорогих сюрпризов они выбирают теплые, персональные и символические вещи», – добавили аналитики.

Исследование Sokolov и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что четверть (23%) сотрудников не участвуют в обмене подарками на работе, а 13% россиян даже не ждут повода, чтобы порадовать коллег. 34% россиян дарят подарки как коллегам, так и руководителям, 19% делают это не всегда, а 17% ограничиваются подарками только тем, с кем дружат.

Ранее россиянам напомнили, что они не обязаны скидываться на подарки коллегам.