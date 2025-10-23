На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более трети россиян хотят отказаться от сборов на подарки коллегам

Rambler&Co: 35% россиян хотят отказаться от сборов на подарки коллегам
true
true
true
close
Shutterstock

Более трети (35%) россиян выразили готовность полностью отказаться от традиции сбора денег на корпоративные подарки. Это показало исследование Мегамаркета и медиахолдинга Rambler&Co, в котором приняли участие около 132 тыс. интернет-пользователей. С его результатами ознакомилась «Москва 24».

По мнению многих, более искренней альтернативой стали бы личное поздравление или совместный праздник. 61% опрошенных ответили, что хотели бы получить деньги или общий опыт вместо презента. Согласно исследованию, 36% россиян тратят на подарки коллегам не более 500 рублей, 33% — до 1 тыс. рублей, 17% — 1-2 тыс.

«Россияне все более осознанно подходят к выбору: вместо дорогих сюрпризов они выбирают теплые, персональные и символические вещи», – добавили аналитики.

Исследование Sokolov и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что четверть (23%) сотрудников не участвуют в обмене подарками на работе, а 13% россиян даже не ждут повода, чтобы порадовать коллег. 34% россиян дарят подарки как коллегам, так и руководителям, 19% делают это не всегда, а 17% ограничиваются подарками только тем, с кем дружат.

Ранее россиянам напомнили, что они не обязаны скидываться на подарки коллегам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами