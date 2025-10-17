Россиянам напомнили, что они не обязаны скидываться на подарки коллегам

Сбор средств на приобретение подарка для одного из сотрудников коллектива – это полностью добровольная процедура, каждый человек имеет право отказаться от участия в ней. Работодатель или коллеги не имеют права применять за это какие-либо санкции, так как это уже незаконно, объяснил в беседе с 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что обычно в трудовых коллективах сбор денег на подарки становится традицией, которая при этом никак не регулируется трудовым законодательством.

«Но принимать участие в реализации или в организации соответствующих мероприятий — добровольное дело», — подчеркнул он, отметив, что человек всегда может отказаться от таких традиций, так как это его личное дело.

Трудовым соглашением такая процедура тоже не может предусматриваться, поэтому обязанность сдавать деньги нельзя заранее оговорить, как и предусмотреть санкции за отказ от этого, заключил Нилов.

До этого почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский также отмечал, что решение о том, стоит ли сдавать деньги, каждый делает самостоятельно, но и сами сборы организовывать тоже не запрещено. Юрист напомнил о главном принципе гражданского права – разрешено всё, что прямо законом не запрещается, а в гражданском и трудовом кодексах таких запретов нет. Однако это должно носить добровольный характер, принудить никого «скинуться» на подарок коллеге нельзя, подчеркнул Ольшанский. Поэтому сотрудники компаний могут выбирать – кому-то сдавать деньги, а кому-то – нет, отметил юрист.

