Психиатр дал советы, которые помогут справиться с осенней хандрой

Психиатр Мещеряков: режим дня поможет справиться с осенней хандрой
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Режим дня и правильное питание помогут справиться с осенней хандрой и поддержать физическое и психическое самочувствие. Об этом kp.ru рассказал психиатр, автор книги «Скатертью тревога» Александр Мещеряков.

По его словам, стоит ложиться спать до 23:00, чтобы в организме вырабатывался гормон сна мелатонин. Он непосредственно влияет на выработку гормона радости серотонина, уточнил эксперт.

Аналитики до этого рассказали газете «Известия», что в России буквально за два месяца спрос на услуги психологов вырос почти в четыре раза. Люди жалуются на плохое настроение, апатию и тревожность, рассказали специалисты.

Мещеряков отметил, что для поддержания психики стоит чередовать активные и расслабляющие занятия, например, принять ванну после йоги или растяжки.

Чередование активных и расслабляющих моментов помогает поддерживать тело и психику. После йоги или растяжки полезно принять ванну и провести час без гаджетов, побыв наедине с мыслями и ощущениями.

«Те моменты счастья, что у вас были, никто не отнимет. Важно о них вспоминать, если накатывает тоска. Например, встречи с друзьями, смех ребенка после обнимашек на диване, разговор по душам с родителями, момент радости на море», — добавил специалист.

Ппсихолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого сказал, что при возникновении осенней хандры важно перестать зацикливаться на негативных событиях.

Ранее россиянам посоветовали есть шоколад от осенней хандры.

