Найден неожиданный способ борьбы с герпесом

Nature: альпака помогла создать эффективное лекарство от герпеса
Shutterstock

Ученые из Гамбурга и Геттингена создали мини-антитела, способные блокировать один из ключевых белков вируса герпеса. Работа опубликована в журнале Nature.

Ежегодно вирусом герпеса заражаются более 40 миллионов человек. В обычных случаях он вызывает неприятные, но не смертельные симптомы, однако для новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом инфекция может оказаться смертельно опасной. Герпес проникает в клетки благодаря гликопротеину B (gB), который помогает вирусной оболочке сливаться с мембраной клетки. Именно этот белок исследователи выбрали целью для атаки.

Команда из Института вирусологии Лейбница, Университета Гамбурга, Центра структурной системной биологии и Института Макса Планка «поймала» gB в активной форме и с помощью крио-электронной микроскопии определила его трехмерную структуру. Затем они использовали альпаку по кличке Макс, иммунная система которой выработала антитела к этому белку. В лаборатории их преобразовали в нанотела — миниатюрные варианты антител, способные надежно блокировать gB.

Эксперименты показали: даже в низких концентрациях нанотела препятствуют изменению формы gB, необходимому для слияния вирусной и клеточной мембран. Таким образом, вирус теряет способность проникать внутрь клетки и размножаться.

В отличие от существующих препаратов, которые действуют только при активной инфекции, нанотела могут использоваться и для профилактики, например, для защиты новорожденных или пациентов с иммунодефицитом. Особенно перспективным выглядит применение во время беременности, если мать страдает активной формой герпеса: введение нанотел может защитить ребенка от заражения при родах.

Ученые уже подали патентную заявку и рассчитывают привлечь партнеров для разработки клинических препаратов.

Ранее была названа неочевидная причина лишнего веса.

