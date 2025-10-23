Бывший депутат Пономарев называл себя организатором протестов на Северном Кавказе

Экс-депутат Пономарев заявлял о причастности к организации протестов на Кавказе

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заявлял о своей причастности через Telegram-каналы к акциям протеста на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела об организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА Новости.

Следствие выявило опубликованное в YouTube видео, в котором Пономарев и другой обвиняемый — Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский) заявляли о деятельности по организации протестных акций на Северном Кавказе с помощью Telegram-каналов, включая «Утро Дагестан».

Пономарев регулярно репостил в свой Telegram-канал «Утро февраля» публикации из канала «Утро Дагестан». А после происшедших в октябре 2023 года массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы написал в своем канале, что оказывал организационную и финансовую помощь группе дагестанских исламистов.

19 февраля на Пономарева завели уголовное дело. Причиной стало учреждение Пономаревым в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

В сентябре 2024 года Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма.

