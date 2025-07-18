Стало известно, сколько людей осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Российские суды вынесли приговоры более 130 фигурантам уголовного дела, возбужденного после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«В зависимости от роли каждого судами по результатам рассмотрения уголовных дел по существу 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, уголовные дела в отношении организаторов беспорядков — бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) и еще двух лиц — были направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения. В публикации подчеркивается, что все трое в настоящее время находятся в розыске.

«Следствием собрана достаточная доказательная база о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 139 фигурантов предварительное расследование завершено», — уточнили в СК РФ.

В пресс-службе рассказали, что 29 октября 2023 года Пономарев и еще два человека разместили в мессенджере Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля. Таким образом они пытались побудить жителей республики принять участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, куда прибыл самолет с эвакуированными из еврейского государства людьми.

Ночью группа лиц проникла на территорию воздушной гавани и учинила погромы, повредив имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. Более того, участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего не менее 23 стражей порядка получили травмы различной степени тяжести.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар оценил наказание для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.