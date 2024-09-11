Илью Пономарева приговорили к 10 годам колонии

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Суд установил, что в марте 2022 года экс-парламентарий принял участие в качестве гостя в передаче, публично сообщил ложную информацию об использовании российских Вооруженных сил, а также в эфире занимался оправданием террористической деятельности.

Пономареву также запретят в течение четырех лет администрировать телевизионные и интернет-платформы.

Как сообщало ТАСС, поводом для уголовного дела в отношении Пономарева стало выступление на «Форуме свободной России». По его словам, там он призывал к сожжению военкоматов и к свержению власти в РФ насильственным путем, а также заявлял о том, что российские войска умышленно наносили удары по Запорожской АЭС и драмтеатру в Мариуполе.

Ранее Пономарев заявил, что хочет возглавить «альтернативные органы власти» в Курской области.