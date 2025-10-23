На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд направил турецким властям запрос о смерти создателя канала «Утро Дагестан»

Верховный суд Дагестана направил в Турцию запрос о смерти Абакара Абакарова
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Дагестана направил турецким властям запрос по данным о смерти обвиняемого в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы Абакара Абакарова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

На заседании суда была рассмотрена информация о смерти Абакарова в Турции. В связи с этим Верховный суд Дагестана направил через министерство юстиции РФ запрос в турецкие правоохранительные органы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть сведения, которые были опубликованы в СМИ.

18 октября турецкий портал HaksozHabe сообщил, что в Турции обнаружили тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова. По данным журналистов, Абакарова без признаков жизни нашла уборщица на арендованной вилле. Уточняется, что мужчина умер 7 октября. Дагестанская диаспора в Турции, комментируя смерть мужчины, назвала происшедшее «жестоким убийством».

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

В ноябре 2023 года МВД РФ объявило Абакарова в розыск.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар оценил наказание для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

