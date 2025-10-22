Власти Брянской области сообщили о пострадавших в результате атаки ВСУ

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Андрейковичи Брянской области один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один ранен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередной подлый удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по мирным жителям села Андрейковичи Погарского района», — говорится в сообщении.

По его словам, раненого мужчину оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Утром 22 октября Минобороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО ликвидировали по одному дрону в Орловской, Тульской и Тверской областях.

В Новгородской области отразили атаку двух летательных аппаратов, в Ростовской и Псковской областях — трех в каждой. Также по три цели нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря, по четыре — над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области, восемь — в Брянской области.

Ранее Россиян предупредили о росте угрозы со стороны Украины.