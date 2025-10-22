На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела

Сотрудника МВД Башкирии заподозрили в организации в незаконной миграции
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Башкирии стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Башкирии в Telegram-канале.

По данным ведомства, подозреваемый помог представителю коммерческой компании продлить просроченные однократные рабочие визы 17 иностранным гражданам. Это было сделано с минимальными штрафами и без привлечения работодателя к административной ответственности.

В результате в бюджет не поступили штрафы на сумму не менее 6,8 млн рублей. Позднее 11 иностранцам были оформлены новые многократные визы, а в отношении еще шестерых подозреваемый не предпринял мер для привлечения к ответственности, несмотря на отсутствие ходатайств о продлении срока их пребывания.

В конце сентября в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) в Бурятии начали проверку из-за подозрений в выдаче фиктивных сертификатов о знании русского языка иностранным гражданам. Похожая ситуация произошла с владельцами сертификатов из ВСГУТУ в Иркутске. При оформлении патентов мигранты предъявили документы из вуза, однако на деле не могли без трудностей говорить на русском языке.

Ранее в Москве силовики перекрыли канал незаконной миграции.

