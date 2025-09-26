В Бурятии университет заподозрили в выдаче фиктивных сертификатов о знании русского языка

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) в Бурятии начали проверку из-за подозрений в выдаче фиктивных сертификатов о знании русского языка иностранным гражданам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что правоохранители нашли «свежие» сертификаты о знании русского языка у двух граждан Узбекистана в Костромской области. В ходе опроса следователи выявили, что мужчины с трудом говорят на русском языке.

Похожая ситуация произошла с владельцами сертификатов из ВСГУТУ в Иркутске. При оформлении патентов мигранты предъявили документы из вуза, однако на деле не могли без трудностей говорить на русском языке.

После этого ректору университета Игорю Сизову выписали предписание «исправиться».

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что министерство науки и высшего образования России должно дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь.

Он отметил, что неоднократно становилось известно о случаях, когда структурные подразделения вузов оказывались причастны к такой противоправной деятельности.

Ранее в Таджикистане назвали русский язык обязательным для мигрантов.