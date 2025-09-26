На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии университет заподозрили в выдаче фиктивных сертификатов о знании русского языка

Baza: ВСГУТУ заподозрили в фиктивной выдаче сертификатов по русскому языку
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) в Бурятии начали проверку из-за подозрений в выдаче фиктивных сертификатов о знании русского языка иностранным гражданам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что правоохранители нашли «свежие» сертификаты о знании русского языка у двух граждан Узбекистана в Костромской области. В ходе опроса следователи выявили, что мужчины с трудом говорят на русском языке.

Похожая ситуация произошла с владельцами сертификатов из ВСГУТУ в Иркутске. При оформлении патентов мигранты предъявили документы из вуза, однако на деле не могли без трудностей говорить на русском языке.

После этого ректору университета Игорю Сизову выписали предписание «исправиться».

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что министерство науки и высшего образования России должно дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь.

Он отметил, что неоднократно становилось известно о случаях, когда структурные подразделения вузов оказывались причастны к такой противоправной деятельности.

Ранее в Таджикистане назвали русский язык обязательным для мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами