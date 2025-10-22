На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине ввели почасовые отключения электроэнергии

«Укрэнерго»: света в некоторых регионах Украины может не быть до 12 часов в день
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

На Украине в ряде регионов, включая Киев, введены почасовые графики отключения электроэнергии, продолжительность которых может достигать 12 часов в сутки. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

С 16:00 по московскому времени в регионах, где ранее действовали аварийные отключения, будут применяться плановые отключения «до трех очередей одновременно».

Компания не указала полный список пострадавших регионов, предложив гражданам уточнять информацию на сайтах местных энергокомпаний. Ранее аварийные отключения применялись в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Черкасской областях.

Кроме того, с 16:00 до 22:00 для промышленных предприятий вводятся ограничения потребляемой мощности. Такая мера применяется уже третьи сутки подряд.

В украинской энергосистеме потребители условно разделены на несколько «очередей». Одновременное отключение трех групп потребителей, которое было введено, означает максимальный уровень дефицита электроэнергии и приводит к длительным перерывам в электроснабжении.

Утром 22 октября сообщалось, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения света.

Ранее советник Владимира Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

