«Путают берега»: в Госдуме объяснили ядерные испытания России сигналом Европе

Депутат Журавлев: ядерные испытания России могут быть связаны с заявлениями в Европе
Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Прошедшая тренировка стратегических ядерных сил российской армии должна показать европейским лидерам, с кем они имеют дело – Россия напоминает другим странам о наличии ядерного оружия, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он связал российские учения с недавними заявлениями главы МИД Польши Сикорского.

«Нашим европейским партнерам, которые в последнее время слишком часто путают берега, нужно просто-напросто периодически напоминать, с кем они имеют дело. А то тут польский министр иностранных дел Сикорский вдруг объявил, что собирается сбить самолет, на котором наш президент полетит в Будапешт – он точно понимает, что говорит? Знает ли, что Россия – ядерная держава, и даже такие предположения ему с рук не сойдут. Таких безбашенных в Европе стало слишком много, и от этого страдает вся мировая структура безопасности», – считает депутат.

По мнению Журавлева, «глупые заявления» европейских лидеров подталкивают планету к катастрофе.

«Чтобы слегка охладить разгоряченных русофобов, и нужно иногда, в плановом порядке, демонстрировать, на что способна российская армия, каким оружием обладает и насколько далеко оно летит», — сказал Журавлев.

16 октября стало известно, что президенты России и США встретятся в Венгрии для обсуждения украинского урегулирования. В МИД Польши, комментируя возможность пролета российских самолетов над территорией страны, заявили, что их могут «сбивать». Венгерские власти заявили, что сорвать саммит Путина и Трампа в Будапеште пытаются «провоенные» политики в Европе.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

