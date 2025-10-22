Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хочет отправиться на СВО

Осужденный бывший замминистра обороны Тимур Иванов хочет отправиться в зону проведения спецоперации штурмовиком. Об этом заявил его адвокат Денис Балуев в беседе с RT.

«Такая мысль у него была очень давно уже. Единственная цель его — это свое имя и репутацию восстановить», — сказал юрист.

Правозащитник добавил, что уже готовит заявление в Минобороны с просьбой дать возможность Иванову заключить контракт.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее экс-замминистра обороны Иванов не признал вину в новых обвинениях.