Аэропорт Калуги возобновил работу

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росаваиции Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Калужский аэропорт временно прекратил работу в 13:42. Ограничения действовали почти два часа.

Вечером 20 октября в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) были введены временные ограничения на работу. Позже это было сделано в аэропорту Краснодара (Пашковский).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее аэропорт в Махачкале приостановил прием и отправку самолетов.