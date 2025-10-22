На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам на мопедах

Депутат Ефимов: езда по тротуарам на мопедах нарушает Конституцию РФ
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В России следует запретить курьерам передвигаться по тротуарам на мопедах, так как это нарушает права граждан и провоцирует опасные ДТП с травмами и даже гибелью людей. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

«Если мы не можем защитить людей, это нарушение Конституции, — подчеркнул парламентарий. — Мопеды не должны ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а по поводу велодорожек надо подумать. Наверное, здесь им запрет не нужно вводить».

Он добавил, что если инфраструктура города не готова к такому виду транспорта, то его вообще стоит отменить, так как езда на мопедах по тротуару равносильна тому, что аналогичное разрешение распространят на автомобили.

До этого с подобной инициативой выступал зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он подчеркивал, что мопеды не стоит рассматривать как средства индивидуальной мобильности, поскольку для их управления необходимы права.

Ранее в Госдуме отказались пускать мотоциклы и мопеды на выделенную полосу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами