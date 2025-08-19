На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали запретить курьерам на мопедах передвигаться по тротуарам

Депутат Федяев: курьеры на мопедах не должны передвигаться по тротуарам
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Передвижение курьеров на мопедах по тротуарам следует запретить. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Он подчеркнул, что мопеды не стоит рассматривать как средства индивидуальной мобильности, поскольку для их управления необходимы права.

«Наше мнение, как законодателей, и мы позицию граждан отстаиваем: тротуары — для пешеходов, и пусть уж лучше [курьер] пиццу на 5 минут позже привезет, чем кого-нибудь сшибет», — сказал парламентарий.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев до этого предложил ввести запрет на работу курьером для лиц, которые имеют судимость за насильственные преступления и распространение наркотиков.

Курьеры получают доступ в офисы и квартиры, постоянно контактируют с людьми, в том числе с детьми, пожилыми, инвалидами, отметил он.

Ранее в Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов.

