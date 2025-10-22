Россиянам напомнили об опасности накипи в чайнике

Врач Михалева: вода с накипью может привести к проблемам с почками

Накипь в чайнике — это отложения кальция и магния. Редкое употребление воды из такой емкости неопасно, однако если пить ее постоянно, есть риск накопления этих веществ в организме, что чревато проблемами с почками. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, загрязненный кулер может стать причиной бактериального заражения, например, кишечной палочкой. Кроме того, из-за скопления плесени, накипи и органических остатков ухудшаются вкус и запах воды.

«Когда кальция становится слишком много, организм пытается вывести его через почки. Со временем это может привести к образованию так называемого «песка», а затем и камней. И даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний», — объяснила Михалева.

Признаками проблем с почками, по ее словам, могут быть отеки под глазами и на ногах, изменение частоты мочеиспускания, появление мутной мочи или осадка. Также могут наблюдаться боли в пояснице, чувство слабости, повышенная утомляемость и повышение артериального давления.

Кроме того, кальций может накапливаться на стенках сосудов, способствуя развитию атеросклероза, заключила специалист.

Руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич до этого объяснила, опасно ли повторно кипятить воду.

По ее словам, утверждение о том, что повторное кипячение воды приводит к вредному воздействию на организм человека, является мифом. Опасения по этому поводу ничем не обоснованы, подчеркнула эксперт.

Ранее российские ученые рассказали, как правильно пить воду.