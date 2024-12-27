Российские ученые рассказали, как правильно пить воду

ПНИПУ: избыток воды может вызвать отеки, головную боль и даже судороги

Вода — важнейший элемент для здоровья человека. Эксперты Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», сколько воды нужно пить ежедневно и как избежать опасных последствий.

Вода составляет около 60-70% массы тела взрослого человека и выполняет множество важных функций. Она служит транспортным средством для питательных веществ и отходов, регулирует температуру тела и участвует в химических реакциях. Чтобы организм работал правильно, необходимо ежедневно потреблять достаточное количество воды.

«Женщинам стоит пить 2-2,5 литра в день, мужчинам — 2,5-3 литра, в зависимости от массы тела и физической активности». — сообщил Иван Красняков, доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха.

Эксперты обратили внимание и на качество воды, которую мы пьем. Водопроводная вода в большинстве городов безопасна, однако ее качество может зависеть от состояния труб. Важно использовать фильтры для дополнительной очистки и следить за качеством воды, особенно в случае с колодцами и источниками.

Никита Кифель, ассистент кафедры химических технологий, отметил: «Тип воды важен для здоровья. Жесткая вода полезна для костей, но может вызывать накипь, а дистиллированная — нарушать баланс минералов. Лучше всего пить очищенную воду с умеренным содержанием минералов».

Особую опасность представляет собой гипергидратация. Избыток воды может вызвать отеки, головную боль и даже судороги. Это происходит, когда организм не может вывести лишнюю жидкость, что нарушает баланс электролитов.

Ученые также предупредили о рисках, связанных с водой из колодцев и родников, которая требует дополнительной проверки на чистоту. «Необработанная вода может быть опасной из-за бактерий и химикатов», — добавил Кифель.

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