Врач ответила, вредно ли повторно кипятить воду

Мнение о том, что повторное кипячение воды приводит к вредному воздействию на организм человека, является мифом. Об этом kp.ru рассказала руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

По ее словам, опасения по этому поводу ничем не обоснованы.

«Одно из заблуждений заключалось в том, что воду нельзя кипятить повторно, поскольку это приводит к резкому увеличению концентрации «тяжелой» дейтериевой воды. Однако доля ее настолько мала, что об эффектах на здоровье говорить не приходится», — отметила Елиашевич.

К еще одному мифу она отнесла суждение о том, что при повторном кипячении увеличивается концентрация минеральных солей. Врач уточнила, что вода оставляет накипь, однако это никак не влияет на здоровье. Кроме того, при кипячении в ней не образуются вредные ядовитые вещества из-за хлора, как считают многие, потому что воду очищают от органических примесей.

Врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что воду из-под крана можно пить только после исследования и выяснения, из какой ТЭЦ она поступает и как ее очищают. Просто кипятить ее недостаточно, так как в ней могут содержаться ионы железа и других тяжелых металлов, накапливающихся в организме.

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