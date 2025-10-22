На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: в Пермском крае задержали руководителя регионального отдела СУ СКР

Properm.ru: задержан глава отдела СУ СКР по Пермскому краю Чепкасов
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Пермском крае по подозрению в превышении полномочий и фальсификации документов задержали руководителя следственного отдела Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Павла Чепкасова. Об этом пишет Properm.ru, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения.

«В 2025 году в следственном отделе в Чайковском прошло несколько ведомственных проверок. Двое следователей были задержаны», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, в отношении одного продолжаются следственные действия, дело другого уже рассматривает суд.

В сентябре в подмосковном Пушкино двух следователей и трех оперативников задержали по делу о краже драгоценностей. Как сообщалось, в ходе расследования уголовного дела сотрудники УМВД «Пушкинское» нашли в автомобиле одного из местных жителей два браслета марки Cartier стоимостью 609 тыс. рублей, еще один — в 139,2 тыс. рублей, а также колье Channel стоимостью 1,479 млн рублей. В машине также были обнаружены колье Messika за 522 тыс. рублей, браслет Van Cleef — 522 тыс. и браслет Bulgari — 478,5 тыс.

Ранее стало известно, что в Совфеде ожидают массового мошенничества с подменой контактов россиян.

