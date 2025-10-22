На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренеры рассказали, какие ошибки новички совершают в тренажерном зале

Pravda.Ru: новичкам в тренажерном зале не стоит сразу сильно нагружать себя
true
true
true
close
Freepik.com

Новичкам в тренажерном зале не стоит сразу сильно нагружать себя и пытаться сделать сложные упражнения без подготовки, потому что это отобьет мотивацию. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, не стоит также тренироваться без пауз, интервалы в подходах и один-два дня восстановления в неделе являются частью плана. Перед занятием важно сделать разминку, чтобы не допустить растяжений. Тем, кто хочет похудеть, важно не сильно урезать калорийность рациона, чтобы избежать упадка сил.

«Стартуйте с того, что уже умеете делать правильно, и добавляйте по одному усложнению за раз. Всегда проверяйте технику в начале и конце тренировки — это ваш быстрый скрининг перегруза.» — добавила физиолог движения, фитнес-эксперт Ксения Трофимова.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что во время болезни заниматься спортом — крайне опасно. Это не только сильно затянет процесс выздоровления, но и может привести к серьезной пневмонии. Специалист настоятельно призвала россиян не посещать во время болезни спортзал, подчеркнув, что это проявление неуважения к другим людям, так как в условиях ограниченного пространства инфекция будет распространяться быстро, из-за чего человек заразит окружающих.

Ранее россиянам объяснили, важно ли тренироваться натощак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами