Тренеры рассказали, какие ошибки новички совершают в тренажерном зале

Новичкам в тренажерном зале не стоит сразу сильно нагружать себя и пытаться сделать сложные упражнения без подготовки, потому что это отобьет мотивацию. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, не стоит также тренироваться без пауз, интервалы в подходах и один-два дня восстановления в неделе являются частью плана. Перед занятием важно сделать разминку, чтобы не допустить растяжений. Тем, кто хочет похудеть, важно не сильно урезать калорийность рациона, чтобы избежать упадка сил.

«Стартуйте с того, что уже умеете делать правильно, и добавляйте по одному усложнению за раз. Всегда проверяйте технику в начале и конце тренировки — это ваш быстрый скрининг перегруза.» — добавила физиолог движения, фитнес-эксперт Ксения Трофимова.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что во время болезни заниматься спортом — крайне опасно. Это не только сильно затянет процесс выздоровления, но и может привести к серьезной пневмонии. Специалист настоятельно призвала россиян не посещать во время болезни спортзал, подчеркнув, что это проявление неуважения к другим людям, так как в условиях ограниченного пространства инфекция будет распространяться быстро, из-за чего человек заразит окружающих.

Ранее россиянам объяснили, важно ли тренироваться натощак.