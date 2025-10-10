проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какое освещение портит зрение

Врач Маляцинский: слишком яркий и тусклый свет приводят к снижению зрения

true
true
true
close
Freeepik

Неправильное освещение — враг номер один для уставших глаз. Если вокруг яркий свет или, наоборот, слишком тусклый, глаза начинают перенапрягаться, рассказал «Газете.Ru», врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Когда вокруг слишком ярко или, напротив, темно, глаза испытывают повышенное напряжение. Результат — усталость, жжение, а порой и резкое падение работоспособности. Идеальный вариант — рассеянный естественный свет. Если работаете вечером, используйте настольную лампу с тёплым спектром и хорошей направленностью. Исключите блики на экране: они провоцируют щурение и быстрое утомление. Экран должен быть размещен так, чтобы свет не падал на него прямо, а ваше лицо оставалось равномерно освещенным», — объяснил врач.

Также важно позаботиться о настройках экрана.

«Снизьте яркость до комфортного уровня, особенно вечером. Включите режим ночной подсветки или фильтра синего света, — он делает изображение теплее и менее раздражает глаза, особенно в тёмное время суток. Также можно использовать приложения, регулирующие цветовую температуру экрана в зависимости от времени суток. Они помогают глазам адаптироваться и не мешают выработке мелатонина, отвечающего за сон», – рассказал доктор.

Если вы замечаете стойкое ухудшение зрения, ощущение давления, боли или жжения в глазах, не списывайте это на «экранную усталость». Особенно насторожиться стоит, если появились: размытость или двоение изображения, снижение остроты зрения на одном глазу, регулярные головные боли после работы за экраном, светобоязнь, слезотечение, покраснение. Во всех этих случаях необходима консультация офтальмолога.

Ранее казанские ученые вывели гречиху, рассчитанную на глобальное потепление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами