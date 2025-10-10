Россиянам рассказали, какое освещение портит зрение

Неправильное освещение — враг номер один для уставших глаз. Если вокруг яркий свет или, наоборот, слишком тусклый, глаза начинают перенапрягаться, рассказал «Газете.Ru», врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Когда вокруг слишком ярко или, напротив, темно, глаза испытывают повышенное напряжение. Результат — усталость, жжение, а порой и резкое падение работоспособности. Идеальный вариант — рассеянный естественный свет. Если работаете вечером, используйте настольную лампу с тёплым спектром и хорошей направленностью. Исключите блики на экране: они провоцируют щурение и быстрое утомление. Экран должен быть размещен так, чтобы свет не падал на него прямо, а ваше лицо оставалось равномерно освещенным», — объяснил врач.

Также важно позаботиться о настройках экрана.

«Снизьте яркость до комфортного уровня, особенно вечером. Включите режим ночной подсветки или фильтра синего света, — он делает изображение теплее и менее раздражает глаза, особенно в тёмное время суток. Также можно использовать приложения, регулирующие цветовую температуру экрана в зависимости от времени суток. Они помогают глазам адаптироваться и не мешают выработке мелатонина, отвечающего за сон», – рассказал доктор.

Если вы замечаете стойкое ухудшение зрения, ощущение давления, боли или жжения в глазах, не списывайте это на «экранную усталость». Особенно насторожиться стоит, если появились: размытость или двоение изображения, снижение остроты зрения на одном глазу, регулярные головные боли после работы за экраном, светобоязнь, слезотечение, покраснение. Во всех этих случаях необходима консультация офтальмолога.

