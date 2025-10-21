Врач рассказал, как выявить скрытые проблемы со зрением

Проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления и осмотр внутриглазных структур с помощью микроскопа помогут выявить скрытые проблемы. Об этом kp.ru рассказала врач-офтальмолог высшей категории, эксперт телеканала «Доктор», микрохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев до этого рассказала газете «Известия», что ухудшение зрения становится одной из наиболее распространенных проблем современного общества.

«Начиная с 18 лет, даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра. Чтобы убедиться, что у пациента нет каких-либо скрытых нарушений, нужны три основных исследования», — подчеркнула Шилова.

По ее словам, особенно тщательно за зрением важно следить пациентам с миопией (близорукостью).

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский до этого рассказал «Газете.Ru», что неправильное освещение — враг номер один для уставших глаз. Если вокруг яркий свет или, наоборот, слишком тусклый, глаза начинают перенапрягаться.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели имплантат, который поможет слепым частично восстановить зрение.