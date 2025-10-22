На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ювелиры рассказали, как очистить золотые украшения

Pravda.Ru: мыло поможет очистить золотые украшения
true
true
true
close
Shutterstock/ChiccoDodiFC

Раствор из теплой воды и небольшого количества мыла или моющего средства поможет очистить золотые украшения и вернуть им блеск. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ювелиров.

Они советуют поместить изделия в него на несколько минут, чтобы размягчить накопившиеся на поверхности жиры или грязь, после чего осторожно очистить поверхность зубной щеткой с мягкой щетиной. Кроме того, можно освежить украшение, если натереть поверхность луковым соком и оставить его в таком состоянии на 1,5-2 часа. После нужно ополоснуть изделие мыльной водой и протереть.

«Вернуть блеск можно и другим способом: опустите золото в мыльную воду с добавлением нашатырного спирта (½ чайной ложки на стакан воды). После сполосните чистой водой и дайте высохнуть. Если украшения с камнями, то пропорция нашатырного спирта составит шесть капель на один стакан воды», — добавили в сообщении.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал «Газете.Ru», что для расчета цены старого украшения перед продажей нужно учесть массу и пробу металла, а также цвет, чистоту и огранку драгоценных камней. Он отметил, что стоимость изделия может увеличиться из-за его уникальности и бренда.

Ранее россиянам дали советы по выбору ювелирных украшений в подарок.

