Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак на детских площадках

Хаминский: за выгул собак на детских площадках грозит штраф в три тысячи рублей
Выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, также детских учреждений карается штрафом до трех тысяч рублей. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

«Штраф для гражданина — до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей», — сказал Хаминский.

По словам специалиста, за соблюдением запрета следят участковые, сотрудники органов внутренних дел, а также комитет по ветеринарии города. Однако, заметив нарушения, его доказательства могут отправить через приложения «Помощник Москвы» или портал «Наш город» и граждане.

Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин 2 октября. Так, за появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также выгул животных рядом со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями на граждан накладываются штрафы в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 5–15 тыс. рублей, для юридических лиц — 15–30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, в какие кафе можно заходить с собаками.

