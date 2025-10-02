В Москве увеличили штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак

В Москве принят закон об увеличении штрафов за нарушение правил выгула собак

В российской столице введены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Согласно подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным закону, за появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также выгул животных рядом со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями на граждан накладываются штрафы в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 5–15 тыс. рублей, для юридических лиц — 15–30 тыс. рублей.

Такие же штрафы введены за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов.

27 августа стало известно, что в России возбуждено первое уголовное дело за самовыгул собаки. В результате самовыгула собака в Мурманской области сбила с ног 80-летнюю пенсионерку во дворе ее дома. После падения женщина получила тяжелые травмы и оказалась в больнице.

