«За одним столом»: в Госдуме объяснили, в какие кафе можно заходить с собаками

Сообщество ответственных собачников обратилось к депутату Госдумы Нине Останиной с просьбой не принимать закон о запрете заходить с питомцами в магазины и кафе. Сама Останина заявила «Газете.Ru», что в 60 регионах России эти нормы уже действуют, и предложила владельцам животных ходить в кафе, где «садят за один стол и людей и собак».

«Пусть собаки живут в семье. Но вопрос в том, что это общественные места. Например, продуктовый магазин. Речь идет об общепитовских предприятиях и магазинах продуктов. А все остальное — личное дело. Пожалуйста, пусть ходят в кафе, где разрешено с собаками — за одним столом и люди и собаки. Кому с кем интересно, тот с тем и обедает. В 60 регионах России уже решили для себя — там эта норма работает. Я была в Сочи, а там запрещено ходить в рестораны и кафе с животными по требованию, наверное, посетителей», — сказала Останина.

До этого депутат сообщила журналистам, что в Госдуме подготовили закон, согласно которому будет запрещено входить с собаками в аптеки, магазины и кафе. Закон, по ее словам, будет направлен на «защиту» людей от нападения собак в этих заведениях. Кроме того, готовятся законы о запрете выгула собак пьяными людьми и увеличение штрафов за неправильное содержание питомцев.

Комментируя эту идею в беседе с «Газетой.Ru», зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявил, что оснований вводить такую меру нет. Он привел статистику: 57% российских семей — владельцы домашних животных и не хотят с ними расставаться. Бурматов считает, что кафе и магазины сами решат, пускать ли им владельцев собак.

Ранее ветврач Волков заявил, что россияне не будут оставлять собак около магазинов и аптек.