Женщина попыталась похитить младенца на глазах у матери и плюнула в полицейского

В Англии женщина попыталась похитить коляску с ребенком и получила срок, сообщает полиция Ланкашира.

Инцидент произошел 10 мая в Блэкпуле. Семимесячная девочка находилась в коляске на прогулке со своими родителями, когда 51-летняя Николетт Голдрик в солнцезащитных очках и медицинской маске подошла к ней, сняла коляску с тормозов и попыталась уйти.

Родители ребенка и прохожие своевременно вмешались, и Голдрик скрылась с места преступления ни с чем, но вернулась обратно несколько часов спустя. Когда полицейские попытались задержать ее по подозрению в похищении, она плюнула в стражей порядка, однако все же была арестована.

«Когда это произошло, я была в шоке. Я не могла поверить в то, что происходило у меня под носом, на моих глазах <...> Этот случай невыразимо разрушил нашу жизнь. Она разрушила жизнь нашей дочери, потому что моей дочери придется страдать в будущем из-за ограничений, которые я сейчас налагаю на нее, чтобы защитить ее, поскольку мы были травмированы произошедшим», — призналась мать ребенка.

Суд признал, что «Николетт Голдрик представляет собой опасность» для общества, и приговорил ее к 12 месяцам тюремного заключения.

Ранее медсестра забрала ребенка у роженицы с психическим заболеванием и продала его.