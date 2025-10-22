Психолог рассказала, как помочь себе адаптироваться к шестидневке

Россиянам важно соблюдать режим дня, высыпаться и делать утреннюю зарядку, чтобы адаптироваться к шестидневному режиму и повысить уровень энергии и выносливости. Об этом «Москве 24» рассказала кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

По ее словам, важно также наладить питание и включать в рацион сложные углеводы, например крупы, а также ягоды, фрукты и белковые продукты. Это поможет поддерживать ресурсное состояние организма в течение более длительного рабочего периода. Эксперт отметила, что к концу недели работники могут сталкиваться с накопленной усталостью и ощущением бесконечности рабочих будней.

«Работоспособность закономерно снижается к концу недели — даже в рамках стандартной пятидневки. В пятницу и субботу в таких ситуациях сотрудники часто трудятся формально, стараются перепоручить задачи или избежать нагрузок, поскольку организм уже настроен на отдых», — уточнила Сурина.

Чтобы избежать перенапряжения, она посоветовала снижать нагрузку.

Роструд сообщал, что перед ноябрьскими праздниками россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Ее появление объясняется переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. При этом 1 ноября рабочие смены будут сокращены на один час. После удлиненной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня, а затем работать со среды по пятницу — с 5 по 7 ноября.

Ранее доктор Мясников оценил опасность шестидневной рабочей недели для здоровья.