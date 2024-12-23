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Доктор Мясников оценил опасность шестидневной рабочей недели для здоровья

Доктор Мясников: ничего страшного в шестидневке для здоровья работников нет
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Depositphotos

В России началась последняя в этом году, шестидневная рабочая неделя. Несмотря на то, что многие воспринимают ее как испытание, никаких негативных последствий для здоровья такой график не имеет, если его потом компенсировать отдыхом, заявил заслуженный врач России, популярный телеведущий Александр Мясников Общественно Службе Новостей.

Врач признался, что сам трудится по ненормированному графику, как и все медики, поэтому спокойно относится к подобным изменениям. Стоит учитывать, что это происходит не на постоянной основе, а лишь пару раз за год. К тому же важно, что впоследствии подобные переработки компенсируются дополнительными выходными, отметил доктор.

«Что касается тех, кто валится с ног после работы, хочется сказать одно: если бы у нас все валились с ног, мы бы жили совсем по-другому, так что можно и потерпеть», — заявил Мясников.

Он призвал россиян самостоятельно понять, как лучше всего пройти через удлинённую рабочую неделю, подчеркнув, что если не пить алкоголь по ночам и заниматься спортом, то «шестидневка» будет не значительно сложнее пятидневки.

Напомним, выходной с предстоящей субботы, 28 декабря, был перенесен на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому граждане будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день, вторник 31 декабря, стал выходным. Его перенесли на этот день вместо выходного с 7 января текущего года.

В Госдуме ранее рассказали о нагрузках на экономику при отмене шестидневной рабочей недели в декабре.

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