Психолог объяснил, почему зумеры увлеклись вязанием

Психолог Самбурский: вязание помогает зумерам справиться со стрессом
Maria Galutva/Shutterstock/FOTODOM

Увлечение зумеров вязанием можно объяснить тем, что такое занятие помогает им справиться со стрессом. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, комментируя новость о том, что молодежь начала увлекаться «бабушкиными» занятиями — шитьем, вязанием и вышиванием.

По его словам, эти занятия являются частью антистрессовых практик, позволяют вернуться в состояние «здесь и сейчас» и наладить эмоциональное здоровье.

Врач-невролог «Инвитро» Анастасия Бородина до этого рассказала газете «Известия», что стресс — это состояние психоэмоциональных и физических реакций организма на различные события, которые при затяжном характере могут оказывать негативное влияние на физиологические процессы организма.

Самбурский добавил, что рукоделие становится видимой частью самопрезентации – «я это сделал сам».

«Когда ты носишь вещь, сделанную своими руками, относишься к ней во много раз позитивнее, чем к покупке из дорогого магазина. Регулярное вязание снижает стресс, а следом приходит ощущение счастья. Это вариант арт-терапии для психического благополучия. Монотонно-ритмичные движения помогают фокусироваться на спокойствии и разгружают рабочую память», — указал психолог.

«Газете.Ru» до этого рассказали, что современная молодежь, выросшая среди смартфонов и соцсетей, неожиданно открывает для себя старые занятия, которыми увлекались их бабушки и дедушки. Вместо шумных вечеринок — вязание, садоводство и выпечка хлеба. А вместе с этим — все больший интерес к загородной жизни и экотрендам.

Ранее неврологи рассказали, какие занятия помогут снизить стресс.

