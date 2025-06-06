Неврологи рассказали, какие занятия помогут снизить стресс

Отдых для мозга через определенные занятия поможет снизить стресс и улучшить внимание. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных неврологов.

Так, например, можно прогуляться или поиграть в игры на логическое мышление, такие как шахматы. Это поможет расслабиться и натренировать ум, отметили эксперты. Кроме того, эффективными для психического здоровья могут стать вязание или шитье.

«Вязание не только расслабляет, но и требует концентрации, тонкой моторики и активирует области мозга, связанные с творчеством и памятью. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности, заставляя мозг войти в состояние, похожее на медитацию», — отметили в сообщении.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим до этого говорила, что массажные или «игольчатые» мячики помогут быстро избавиться от стресса и вернуть чувство контроля над ситуацией. Эксперт пояснила, что стресс требует переключения с эмоций на телесные ощущения. По ее словам, мячики будут стимулировать зоны с нервными окончаниями на руках и помогут перенести фокус на тело.

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